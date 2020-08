Kamala Harris é a escolha de Joe Biden na corrida à Casa Branca

Joe Biden anunciou, esta terça-feira, que Kamala Harris será vice-Presidente dos Estados Unidos caso o candidato consiga a vitória. O candidato democrata já tinha dito que ia escolher uma mulher, porém, fez história ao escolher a primeira mulher negra para o cargo.

As eleições presidenciais nos Estados Unidos estão previstas para 3 de novembro. Kamala Harris chegou a concorrer às eleições primárias, tendo desistido em dezembro.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.