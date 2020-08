Discotecas vão encerrar nos Açores e bares fecham portas às 22h

O Governo dos Açores decidiu, esta terça-feira, encerrar a partir de quinta-feira as discotecas em São Miguel e redefinir o horário dos bares, que terão que encerrar às 22h, devido á pandemia de covid-19.

A decisão foi tomada por videoconferência e tanto o encerramento como o horário reduzido irão manter-se até 1 de setembro.

Em comunicado, o Governo regional explica ainda que os atuais 27 casos de covid-19 na região exigem um reforço de medidas de contenção.

"A situação que inspira maiores cuidados e suscita a necessidade de maior atenção é a relativa à prova da existência de, pelo menos, uma cadeia de transmissão local do vírus SARS-CoV-2, com incidência nos concelhos de Ponta Delgada e Vila Franca do Campo”, lê-se na nota.