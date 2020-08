Inteligência artificial. Novo projeto para detetar cancro

O investigador do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), da Universidade do Porto, Jaime Cardoso, considera este projeto uma “solução inovadora”

Inteligência artificial

Vários investigadores da Universidade do Porto uniram-se num projeto com o objetivo de desenvolver uma ferramenta baseada em inteligência artificial para diagnosticar automaticamente doenças como o cancro. “Tarefas como, por exemplo, a identificação das células tumorais, a contagem de células mitóticas, ou a identificação de crescimento invasivo, assim como a sua medição, podem agora ser realizadas através da utilização da inteligência artificial”, pode ler-se em comunicado.

Outras funcionalidades

De acordo com a nota divulgada, esta ferramenta, que está a ser desenvolvida, vai também permitir diminuir o tempo que o patologista despende na observação microscópica, ajudando no trabalho efetuado pelo médico.

Solução inovadora

O investigador do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), da Universidade do Porto, Jaime Cardoso, considera este projeto uma “solução inovadora” que permitirá “dar um salto considerável na forma como o diagnóstico anátomo-patológico de amostras histológicas é atualmente realizado”, além de poder ajudar também no futuro.