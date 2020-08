TAP. Boston Consulting Group escolhida para elaborar plano de reestruturação

O Governo já tinha anunciado que seria contratada uma empresa internacional para nomear uma equipa de gestão profissional especialista no setor da aviação para a comissão executiva. Será esta equipa a ficar responsável pela reestruturação da empresa, que deverá incluir a redução de rotas, frota e postos de trabalho, até ao final do ano.

A Boston Consulting Group foi a consultora selecionada para a elaboração do plano de reestruturação da TAP. O anúncio foi feito pelo presidente do conselho de administração da empresa, Miguel Frasquilho, numa carta dirigida aos colaboradores da companhia aérea.

“A Boston Consulting Group (BCG), consultora selecionada para a elaboração do referido plano [de reestruturação] e para apoiar a TAP até à sua aprovação nas instâncias comunitárias, irá iniciar os seus trabalhos na próxima segunda-feira, dia 17 de agosto”, lê-se na nota.

Recorde-se que o plano de reestruturação é uma exigência da Comissão Europeia, no âmbito do empréstimo feito pelo Estado à TAP de até 1,2 mil milhões de euros, com o objetivo de salvar a empresa da falência. O Governo já tinha anunciado que seria contratada uma empresa internacional para nomear uma equipa de gestão profissional especialista no setor da aviação para a comissão executiva. Será esta equipa a ficar responsável pela reestruturação da empresa, que deverá incluir a redução de rotas, frota e postos de trabalho, até ao final do ano.

Na carta dirigida aos colaboradores da TAP, Miguel Frasquilho diz que o conselho de administração quer que “este plano de reestruturação que se irá iniciar seja e se transforme num verdadeiro plano de recuperação da TAP”. O gestor refere ainda que “os tempos que estamos a enfrentar, e que aí vêm, não são, nem serão, fáceis”. “Mas, trabalhando todos em conjunto e unidos, ultrapassaremos estas dificuldades e asseguraremos o futuro sustentável da nossa TAP”, conclui.