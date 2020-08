Novo Banco. Moratórias de crédito à habitação já representam 2 150 milhões

O Novo Banco já concedeu às famílias portuguesas 36 642 moratórias de crédito à habitação, desde março de 2020, no âmbito do apoio no pagamento das prestações, devido à pandemia de covid-19.

Em causa, estão contratos que representam cerca de 2 150 milhões de euros.

Em comunicado, o Novo Banco refere que “a concessão de moratórias do crédito habitação, que vigora até dia 31 de março de 2021, é crucial, principalmente devido ao aumento significativo dos layoffs que têm vindo a afetar em larga medida o rendimento das famílias portuguesas”.

“É de salientar as famílias que, mesmo num contexto adverso, mantiveram as suas responsabilidades no pagamento das prestações e que representam 85% do total de contratos de crédito habitação” na instituição bancária.