Marta Amorim sobe à liderança do Grupo Amorim

Sai Paula, entra Marta. A lógica de rotatividade no Grupo Amorim vai catapultar Marta Amorim para a liderança do grupo, em substituição de Paula Amorim, avança esta quarta-feira o Jornal de Negócios. Paula Amorim permanecerá, porém, na liderança da Galp.

Fonte próxima da família disse ao jornal que se trata apenas de “uma formalidade que não traduz quaisquer divergências mas apenas rotatividade entre as três irmãs na liderança do grupo”. “Esta mudança formal não cria ruturas”, acrescenta.

Marta Amorim, 48 anos, é uma das três filhas (a do meio) do fundador do grupo, Américo Amorim, falecido em julho de 2017. Embora tenham sido apontados vários nomes para o cargo, a liderança do grupo tem sido ocupada, desde então, por Paula Amorim, passando agora em 2020 para uma das suas irmãs.