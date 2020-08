Viola Davis comprou casa onde cresceu: "Hoje, no 55.º ano da minha vida... Eu sou dona dela"

Viola Davis celebrou, esta terça-feira, 55 anos. E decidiu fazer algo que sempre desejou. A protagonista de How To Get Away With Murder comprou a casa onde nasceu e cresceu, no estado norte-americano da Carolina do Sul.

"Está é a casa onde eu nasci, a 11 de agosto de 1965. É o local de nascimento da minha história. Hoje, no 55.º ano da minha vida... Eu sou dona dela... ", revelou a atriz, na sua conta oficial de Twitter, onde partilhou ainda imagens da habitação.

The above is the house where I was born August 11, 1965. It is the birthplace of my story. Today on my 55th year of life....I own it....all of it.



"May you live long enough to know why you were born.”

-Cherokee Birth Blessing- pic.twitter.com/CatJK405BL