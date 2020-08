Nova biografia sobre os duques de Sussex esclarece o despedimento de ama de Archie após dois dias de trabalho

A nova biografia sobre Harry e Meghan Markle, Finding Freedom: Harry e Meghan and the Making of the Modern Royal Family, já foi lançada no Reino Unido e existem várias revelações sobre assuntos acerca dos duques de Sussex que deixam os seus seguidores bastante curisosos. Um deles foi o facto de terem despedido uma ama que contrataram para tomar conta do filho, Archie, durante a noite, passados apenas dois dias, nos primeiros meses de vida do bebé.

Segundo os autores, Omid Scobie e Carolyn Durand, o casal considerou a cuidadora "pouco profissional" e "irresponsável" e acabaram por ter de a mandar embora, no entanto, não é especificado o episódio que levou os duques a sentirem-se inseguros com a mulher.

Apesar de terem ainda tentado contratar outra ama e terem ficado satisfeitos com o seu trabalho, os duques não conseguiam estar "confortáveis a dormir durante a noite" sem verificar como é que estava Archie, logo acabaram por optar em ficar responsáveis pelo menino durante a noite, algo que acontece ainda nos dias de hoje. Harry e Meghan contam com a ajuda de uma ama, mas esta trabalha apenas durante o dia e quando os duques precisam de viajar para algum compromisso.