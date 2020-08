Coimboio descarrila na Escócia. Acidente é "extremamente grave", afirma primeira-ministra

Um comboio descarrilou, esta quarta-feira, perto da cidade de Stonehaven, na Escócia. A primeira-ministra, Nicola Sturgeon, considerou o acidente "extremamente grave" e diz que existem relatos iniciais de "ferimentos graves". "Todos os meus pensamentos estão com os envolvidos", disse a governante.

O alerta foi registado por volta das 09h43 locais. A origem do acidente, segundo as autoridades, deve-se às chuvas torrenciais e tempestades dos últimos dias, que provocaram inundações e, consequentemente, problemas nas viagens no centro e leste da Escócia.

Segundo a BBC, estão cerca de 30 veículos de emergência no local, incluindo uma ambulância aérea, e encontram-se mais a caminho.

Várias pessoas utilizaram as redes sociais para partilhar vídeos e imagens do local, onde se pode ver que o descarrilamento provocou um incêndio.

A major emergency service response to a train derailment near Stonehaven. An air ambulance is in attendance. A lot of smoke is coming out of the tree line where the railway track runs. Ambulances arriving by the minute. https://t.co/LcOYUnlF8m pic.twitter.com/rioaSUUN94