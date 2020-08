Influencer que casou com o enteado revela que está grávida de uma menina

No mês passado, Marina Balmasheva, uma russa com mais de 470 mil seguidores no Instagram, gerou polémica ao revelar que tinha casado com o filho do ex-marido. Agora, a influencer, de 35 anos, partilhou com os seguidores que espera uma menina de Vladimir Shavyrin, o ex-enteado, 15 anos mais novo.

Marina foi casada com o pai de Vladimir, Alexey Shavyrin, durante mais de 10 anos e conheceu o agora marido quando este tinha apenas sete anos, criando-o como se fosse seu filho. Pouco depois do divórcio, a influencer surpreendeu ao anunciar que estava num relacionamento com Vladimir.

Agora, grávida, a russa tem partilhado vários momentos desta fase da sua vida e acabou por contar que tentou engravidar, sem sucesso, nos últimos 13 anos. A relação com o pai de Vladimir, com quem adotou cinco crianças, parece não ter acabado da melhor forma e o homem chegou mesmo a ser convidado de um programa de televisão russo, onde contou que a relação entre o filho e a ex-mulher começou quando ainda estavam casados.

O novo casal cria agora três dos cinco filhos adotados por Alexey e Marina.