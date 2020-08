Número diário de novos casos aumenta e doentes internados também

Todos os óbitos registados nas últimas 24 horas dizem respeito a mulheres, com mais de 80 anos.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais três óbitos por covid-19. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelado esta quarta-feira, o número de óbitos no país devido ao novo coronavírus, desde o início da pandemia, aumenta assim para 1.764.

Uma das mortes ocorreu na região de Lisboa e Vale do Tejo e as outras duas na região Norte. Todos os óbitos dizem respeito a mulheres, com mais de 80 anos.

Nas últimas 24 horas foram ainda diagnosticados 278 novos casos, aumentando para 53.223 o total de casos confirmados. Desde dia 7 de agosto, quando foram registados 290 casos, que Portugal não tinha um número tão elevado de novos casos. Dos novos casos, 160 (58%) foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Segundo o boletim da DGS, foram dadas como recuperadas da doença mais 180 pessoas nas últimas 24 horas. No total, 38.940 pacientes já recuperaram.

Estão agora internados 367 doentes, mais dois face ao boletim de ontem, dos quais 40 em unidades de cuidados intensivos, mais cinco face ao último balanço.

Aguardam resultado laboratorial 1.292 pessoas e as autoridades de saúde têm sob vigilância 36.3777 contactos. Há atualmente 12.519 casos ativos da doença.

Caracterização dos casos confirmados:

- 1040 meninos e 915 meninas com menos de 10 anos;

- 1.166 rapazes e 1.326 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

- 3.811 homens e 4.377 mulheres entre os 20 e 29 anos;

- 4.140 homens e 4.570 mulheres entre os 30 e 39 anos;

- 3.946 homens e 4.839 mulheres entre 40 e os 49 anos;

- 3.459 homens e 4.545 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

- 2.510 homens e 2.808 mulheres entre os 60 e 69 anos;

- 1.743 homens e 1.946 mulheres entre os 70 e os 79;

- 1.959 homens e 4.047 mulheres casos com mais de 80 anos;

- 43 homens e 33 mulheres cujo grupo etário é desconhecido

23.817 casos do sexo masculino e 29.406 do sexo feminino

Óbitos:

- 1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

- 1 homem e 3 mulheres entre os 30 e os 39 anos;

- 10 homens e 10 mulheres entre os 40 e os 49 anos

- 40 homens e 17 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

- 109 homens e 48 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

- 211 homens e 134 mulheres entre os 70 e os 79;

- 515 homens e 664 mulheres com mais de 80 anos;

887 óbitos do sexo masculino e 877 óbitos do sexo feminino