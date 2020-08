Homem fica em prisão preventiva depois de ameaçar mulher de morte durante 47 anos

Um homem foi detido, esta terça-feira, pelo crime de violência doméstica em Ourém. Segundo a GNR de Santarém, foi apurado que o suspeito de 67 anos "agrediu física e psicologicamente de forma reiterada" a sua esposa, de 64 anos, "ameaçando-a de morte constantemente” ao longo de 47 anos.

O detido terá, durante o último episódio de violência doméstica, ameaçado de morte a mulher com uma faca com 20 cm de lâmina. Segundo as autoridades, o homem tem antecedentes criminais pelo crime de homicídio.

Durante a última agressão, o homem não terá esfaqueado a vítima devido à intervenção de familiares que o desarmaram, explica a GNR através de um comunicado.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, depois de emitido um mandado de detenção, e ficou em prisão preventiva.