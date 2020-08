Proibido fumar em espaços públicos na Galiza

Vai passar a ser proibido fumar nos espaços públicos da Galiza onde não seja possível cumprir o distanciamento social, de modo a conter a propagação da covid-19, a partir do dia 13 de agosto, uma vez que fumar é uma atitude que "provoca um risco alto de infeção", de acordo com o presidente do Governo galego, Alberto Núñez Feijóo.

A medida foi aconselhada pelas autoridades de saúde espanholas. Na conferência de imprensa, o governante afirma ainda que o fumo é uma fator perigoso na transmissão do vírus.

O despacho que tornará esta medida oficial está a ser elaborado e deverá ser aprovado ainda esta quarta-feira, segundo Feijóo. Esta proibição poderá incluir espaços como esplanadas de hotéis e restaurantes, de acordo com a imprensa espanhola.