Cidadão agradece a agente da PSP por apoio prestado num “difícil momento familiar”

O Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP) utilizou as redes sociais para partilhar uma mensagem de agradecimento enviada por um cidadão a um agente.

A mensagem do homem, identificado como Rui G, é um agradecimento ao agente Rafael Regaleira da 19ª Esquadra pelo seu apoio num “difícil momento familiar” e destaca as suas qualidades "profissionais e humanas".

“No momento difícil pelo falecimento do meu pai, gostaria de louvar o Comando da PSP, pela atuação do seu Agente Rafael Regaleira”, começa por referir a publicação partilhada no Facebook.

“O seu apoio no difícil momento familiar revela as suas qualidades profissionais e humanas. A sua ajuda confortou-me, libertando-me de atuação junto da entidade médica, substituindo-me em momento da minha compreensível desorientação. Bem hajam. Os meus cumprimentos para todos”, remata.