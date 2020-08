TAP. Plano de voos de outubro prevê a retoma de 86% das ligações à Europa

A TAP anunciou que o seu plano de voos para outubro vai garantir a retoma de 86% das ligações operadas pela companhia com as cidades europeias incluídas na sua rede. Em nota enviada às redações, a TAP refere que “está empenhada em recuperar tão rapidamente quanto possível, e de forma sustentável, a proporcionalidade da sua oferta em todos os aeroportos”, depois da suspensão dos voos, na sequência da pandemia.

Além das ligações no continente europeu, a companhia retoma ainda voos de longo curso, com Brasil, Estados Unidos e Cabo Verde. “Brasília, Natal, Porto Alegre e o novo destino no Brasil, Maceió, ficam disponíveis para viagens a partir de outubro. Todos eles com dois voos por semana. Nos Estados Unidos, Chicago e São Francisco são as cidades que voltam a estar ligadas a Lisboa. Boavista, em Cabo Verde, também regressa à rede TAP em outubro, com um voo por semana”, lê-se no comunicado.

O plano de voos da TAP para outubro já está disponível no site da empresa, e prevê um total de 86 rotas e 666 voos semanais. “A lista de rotas e voos será ajustada sempre que as circunstâncias o exijam, face à dinâmica da evolução das imposições e restrições dos vários países, em virtude da evolução da pandemia, bem como da evolução da procura”, refere ainda na nota.