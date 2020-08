Espanha regista, pelo menos, 1690 novos casos. Madrid não entrou na contagem

O Ministério da Saúde espanhol registou, esta quarta-feira, 1690 novos casos de covid-19, número que não inclui os casos registados nas últimas 24 horas na Comunidade de Madrid. Segundo o jornal espanhol El País, a comunidade não entregou os números “devido a problemas técnicos”. Desde o início da pandemia, já foram diagnosticados em Espanha 329.784 casos de covid-19.

Há, pelo menos, 28.579 pessoas que morreram devido à covid-19, de acordo com o ministério da Saúde espanhol, que atualizou os números uma vez que o País Basco fez uma atualização, eliminando os casos duplicados.

De acordo com os dados obtidos hoje, as comunidades que têm o maior número de casos diários são as comunidades de Aragão (com 306), o País Basco (com 268), a Andaluzia (com 202) e a Catalunha (com 200).