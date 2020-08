Kanye West acusa democratas de espionagem

Kanye West acusou o Partido Democrata de espionagem, depois de ter sido acusado de entregar assinaturas falsas para que o seu nome contasse dos boletins de voto no estado de Illinois.

Segundo o TMZ, que terá tido acesso a uma queixa de Kanye, o cantor afirma que os democratas "contrataram um detetive privado para seguir a sua equipa de recolha de assinaturas, parte de um esforço organizado de assédio e intimidação contra a sua candidatura".

À semelhança do que aconteceu no estado de Illinois, o cantor é agora acusado de entregar assinaturas falsas no estado do Wisconsin.