Alentejo já começou as vindimas e espera aumentar 5% a produção

A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) anunciou o início das vindimas na região, que se estima que, ao contrário da tendência nacional, possa produzir mais 5% do que o ano anterior.

Em comunicado, a CVRA indica que "dos mais de 250 produtores do Alentejo, 46 já arrancaram com as vindimas e perspetiva-se que, até ao final do mês de setembro, os cerca de 22.900 hectares de vinha da região estejam todos vindimados". "Também as condições climatéricas dos últimos meses ditam a qualidade da colheita e da respetiva uva", acrescenta ainda a nota.



“São ótimas notícias para a região, representando inclusive um alento para os produtores que, com as exportações a adivinharem uma ligeira quebra e com as dificuldades demonstradas no canal horeca nacional, têm passado por um período mais conturbado”, salienta Francisco Mateus, presidente da CVRA.



Para prevenção e contenção da covid-19, os produtores elaboraram e acionaram um plano de contingência reforçando a higienização dos espaços nas adegas e da utilização de máscaras na apanha da uva.



Recorde-se que, em 2019, a região vitivinícola alentejana produziu 115 a 120 mil litros de vinho, volume superior à média dos últimos cinco anos (que foi de 110 milhões de litros).