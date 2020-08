Bruxelas. Máscara obrigatória em público

Prevenção

Tornou-se ontem obrigatório o uso de máscara em todos os espaços públicos em Bruxelas, de forma a controlar os casos de covid-19. A decisão foi tomada depois de uma subida alarmante do número de infeções que tornou a capital belga uma das cidades mais afetadas da Europa. Na última semana foram registados diariamente, em média, 50 casos por 100 mil habitantes.

Obrigatório

Até ao momento, a máscara só era obrigatória em locais com grandes concentrações de pessoas ou espaços fechados, como centros comerciais. “O uso de uma máscara que cubra o nariz e a boca é, portanto, obrigatório para qualquer pessoa de 12 anos ou mais nos locais públicos e nos locais privados acessíveis ao público no conjunto do território da região de Bruxelas Capital”, pode ler-se no comunicado emitido pelo Governo.

Exceções

Esta medida prevê exceções, nomeadamente para quem esteja a praticar desporto ou algum tipo de trabalho que exija esforço físico na via pública. Pessoas com algum tipo de deficiência que não permita usar máscara ou protetor facial também estão isentas.