EUA querem mudam lei sobre pressão dos chuveiros após Trump se queixar de não ficar com o cabelo "perfeito"

O Departamento da Energia dos EUA lançou uma proposta de lei para alterar a pressão dos chuveiros no país, depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, se ter queixado que a pressão dos chuveiros não o deixavam ter o cabelo "perfeito", em julho passado.

"O que é que vocês fazem? Ficam ali mais tempo ou tomam um duche demorado. Porque o meu cabelo – não sei quanto a vocês -, mas o meu tem que estar perfeito", confessou o presidente dos EUA.

A lei do Governo norte-americano pretende que a pressão dos chuveiros volte a ser regulada para 9,5 litros por minuto, o decretado pelo Congresso na altura da presidência do republicano George HW Bush, em 1992. Esta lei foi alterada pelo Presidente Bill Clinton com o intuito de preservar mais o meio-ambiente e poupar mais água.