Sobe para 86 o número de casos de covid-19 em surto no lar em Torres Vedras

A Câmara Municipal de Torres Vedras anunciou, esta quinta-feira, que o número de infetados com o novo coronavírus subiu para 86 no Lar de Nossa Senhora da Luz, em Torres Vedras, onde foi registado um foco de infeção no dia 3 de agosto.

Depois de esta quarta-feira terem realizado mais testes de despistagem à covid-19, foram detetados “mais dez casos positivos, dos quais sete utentes e três funcionários", disse hoje à agência Lusa o presidente da Câmara de Torres Vedras, Carlos Bernardes.

Do total de pessoas infetadas já foi registado um óbito, um senhor de 93 anos que se encontrava hospitalizado e de que tinha outras comorbidades associadas. De acordo com a instituição continuam a existir cerca de 30 pessoas internadas, que estão distribuídas pelos hospitais de Torres Vedras, Abrantes e Santa Maria, em Lisboa.

O presidente da Câmara de Torres Vedras lembrou ainda, em declarações à agência Lusa, que "está programada a realização de novos testes no dia 19" e que no lar se mantêm as medidas de contenção, entre as quais, a divisão do espaço em três zonas: uma onde se encontram as pessoas que testaram positivo, outra onde estão os utentes que tiveram um teste negativo, mas que terão estado eventualmente em contacto com doentes, e finalmente uma zona das pessoas negativas, mas com sintomas.