Efemérides de 14 de agosto

1385 Foi há 635 anos a Batalha de Aljubarrota, em que se venceram as forças de Castela com o meerrminou há 1365 em Portugata com o método britânico do quadrado, sob o comando de D. João I e Nuno Álvares Pereira – pondo termo à Crise de 1383–85.

1890 Foi inaugurado há 130 anos o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, sala de espectáculos polivalente, com a opereta Boccaccio, de Franz von Suppé.

1941 O então Presidente dos EUA Frank D. Roosevelt (1882-1945, em funções desde 1933 até à morte) e o ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill (1875-1965) assinaram há 79 anos a Carta do Atlântico, ponto de partida para a ONU.

1980 Lech Wałęsa (n.1943), fundador do Solidariedade e futuro ex PR, hoje já considerado pelo poder polaco demasiado esquerdista ou democrata, liderou há 39 anos greves nos estaleiros de Danzigue, na Polônia.

2005 A Banda irlandesa U2 fechou há 15 anos uma digressão europeia em Lisboa e recebeu a Ordem da Liberdade do então Presidente Jorge Sampaio (n.1939, em funções entre 1996-2006).

2007 A lei do tabaco que limitou o fumo em locais públicos fechados e estabeleceu sanções até 250 mil euros para os infratores foi publicada há 13 anos em Diário da República, para entrar em vigor em 2008.

2014 O Tribunal Constitucional chumbou há 6 anos os cortes nas pensões determinados pelo Governo de Passos Coelho, por violação do princípio de proteção e confiança, mas deixou passar os cortes nos salários.

2015 Por determinação aprovada em Conselho de Ministros há 5 anos, abandonar idosos tornou-se crime e os maus tratos passaram a impedir a herança.

2018 Uma derrocada há 2 anos num prédio em obras (Lisboa, freguesia da Misericórdia) provocou um morto em acidente de trabalho.

2019 O PP espanhol fez um pacto com a extrema-direita do VOX para a comunidade de Madrid.