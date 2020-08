Alemanha regista maior número diário de novos casos desde 1 de maio

A Alemanha registou, esta sexta-feira, o número diário de novos casos de covid-19 mais alto desde 1 de maio. Nas últimas 24 horas foram diagnosticados 1.449 casos do novo coronavírus, aumentando para 221.413 o número total de infetados no país.

De acordo com os dados do Instituto Robert Koch (RKI), a Renânia do Norte-Vestefália foi o estado federado com o maior número de novos contágios, com 538, seguindo-se a Baviera com 209.

Nas últimas 24 horas morreram mais 14 pessoas por covid-19 no país. No total, a Alemanha regista 9.225 vítimas mortais desde o início da pandemia.

200.200 doentes já foram considerados curados.