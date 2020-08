Bruxelas fecha acordo para compra de até 400 milhões de vacinas contra a covid-19

A Comissão Europeia anunciou, esta sexta-feira, que Bruxelas fechou um acordo para a compra de 300 milhões de doses de uma vacina contra a covid-19. O acordo prevê ainda a opção de compra adicional de mais 100 milhões de doses em nome dos Estados-membros caso a vacina se comprove eficaz.

A vacina em questão pertence à farmacêutica AstraZeneca.

"A Comissão Europeia concluiu o primeiro acordo de compra de até 400 milhões de doses da futura vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca. Estamos empenhados em garantir a saúde dos europeus e dos nossos parceiros a nível mundial", escreveu Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, no Twitter.

“Hoje, após semanas de negociações, temos o primeiro Acordo de Avanço de Compra da União Europeia de uma candidata a vacina", afirmou Stella Kyriakides, comissária da Saúde, em comunicado.

O acordo aprovado será financiado com o Instrumento de Apoio de Emergência, em que grande parte dos fundos são dedicados à criação de uma carteira de potenciais vacinas com diferentes perfis e produzidas por diferentes empresas. A Comissão Europeia continua a discutir acordos semelhantes com outros fabricantes de vacinas.

A vacina da AstraZeneca encontra-se na Fase II/III de ensaios clínicos em larga escala, depois de resultados promissores na Fase I/II.