Filho de José Eduardo dos Santos condenado a 5 anos de prisão no caso '500 milhões'

Além do filho do antigo chefe de Estado angolano, o Tribunal Supremo de Angola condenou ainda outros três arguidos.

José Filomeno dos Santos, filho do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos, foi condenado, esta sexta-feira, a cinco anos de prisão no âmbito do caso ‘500 milhões’.

Além do filho do antigo chefe de Estado angolano, o Tribunal Supremo de Angola condenou ainda outros três arguidos do caso a penas de prisão entre cinco e oito anos por crimes de burla e defraudação, peculato e tráfico de influência.

José Filomeno dos Santos foi presidente do Conselho de Administração do Fundo Soberano de Angola até janeiro de 2018, por nomeação do pai, tendo posteriormente sido exonerado do cargo pelo atual chefe de Estado angolano, João Lourenço.

O caso em questão remonta a 2017 e em causa está uma transferência ilegal de 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola (BNA) para uma conta bancária em Londres.