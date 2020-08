Ljubomir Stanisic deixa a TVI para rumar à SIC

Ljubomir Stanisic está de saída da TVI para rumar à SIC. O chef de cozinha vai integrar os projetos do grupo Impresa a partir de setembro.

"Tenho sido muito feliz na televisão, guardo com muito carinho as memórias, os trabalhos e as pessoas com que trabalhei nos últimos anos, agradecerei para sempre à TVI a oportunidade que me deu, o espaço, a liberdade, a confiança, mas quem me conhece sabe que adoro desafios. E este, com a SIC, é um dos grandes. Queremos fazer diferente – e tentar fazer a diferença. Estão na calha novas ideias, novos projetos, que me entusiasmam muito. Gosto de ousadia, de ir mais longe em tudo o que faço na vida. Este novo passo representa tudo isso, por isso não podia estar mais satisfeito com o que aí vem”, refere Ljubo, como é conhecido, num comunicado da estação de Paço de Arcos.

Para Daniel Oliveira, diretor-geral de entretenimento do Grupo Impresa, a ida de Ljubomir para a estação "vai permitir “ consolidar a diversificação de conteúdos da SIC "sob a matriz da ousadia e da criatividade nas diferentes plataformas".

De realçar que o chef, de 42 anos, natural da ex-Jugoslávia, apresentou na TVI o formato Pesadelo na Cozinha, programa que foi líder aos domingos.