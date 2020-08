Miley Cyrus revela que perdeu virgindade com o ex-marido

Miley Cyrus revelou, durante um episódio do podcast Call Her Daddy, partilhado esta quinta-feira nas redes sociais, que perdeu a virgindada com o seu ex-marido, o ator Liam Hemsworth."Não fui 'até o fim' com um rapaz até ter 16 anos, mas depois acabei a casar-me com ele", confessou a cantora.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth namoraram durante 10 anos. Ao longo do namoro, o casal terminou várias vezes a relação mas acabaram por decidir dar o nó em 2018. Oito meses depois, anunciaram que se iriam divorciar. Cyrus esteve recentemente numa relação com Cody Simpson, que também já chegou ao fim.