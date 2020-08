Reino Unido volta a registar mais de mil novos casos diários de covid-19

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 1.441 casos do novo coronavírus em Inglaterra. Este é o quarto dia em que são registados mais de 1.000 novos casos no país. Este número representa um aumento face ao boletim partilhado na quinta-feira, onde foram registados mais 1.129 casos do novo coronavírus. Já foram infetadas 316.367 pessoas no país.

Foram ainda registados mais 11 óbitos desde ontem. Este número representa uma descida face a ontem, onde foram registados 18 óbitos. No total, desde o início da pandemia, já morreram 41.358 infetadas com covid-19.