Francisco J.Marques acusa Rui Santos de “destilar ódio ao FC Porto, ao presidente" e a si mesmo

Francisco J. Marques reagiu às declarações de Rui Santos, ao jornal i, através da sua conta oficial de Twitter, depois de o jornalista da SIC ter falado do FC Porto, de Pinto da Costa e do próprio J.Marques. O responsável pela comunicação portista afirma que as palavras de Rui Santos são uma forma de “destilar ódio ao FC Porto, ao presidente" e a si mesmo”.

O dirigente acusou ainda a estação de Paço de Arcos de "pluralismo". "Acaba com os programas de adeptos, o que é legítimo, mas mantém este senhor a destilar ódio em relação ao FC Porto”, pode ler-se na conta oficial de J.Marques.

O responsável pela comunicação portista acusou ainda Rui Santos, de inventar notícias sobre Francisco J.Marques e Sérgio Conceição terem uma má relação, no entanto, sublinha que este “nunca apresenta fontes". J. Marques aponta ainda que, para felicidade do FC Porto, as previsões do comentador têm saído sempre ao lado. “Felizmente para o FC Porto e infelizmente para ele, os xeque-mates que vai anunciando também não passam de grandes mentiras. Que assim seja”, concluiu nas redes sociais.

Em declarações ao jornal i, Rui Santos afirmou que J.Marques não se "ajoelha" perante "sua majestade", referindo-se a Pinto da Costa", e fez uma "campanha" juntamente com os seus "muchachos" no Porto Canal "para não deixar margem aos problemas reais que se foram acumulando dentro do clube (...) O futebol português precisa de um FC Porto forte, mas precisa de um FC Porto que não esteja permanentemente a lastimar-se do país onde nasceu". O jornalista da SIC disse ainda, durante a entrevista que "as direções de comunicação dos clubes são centrais de intoxicação e são, neste momento, o cancro do futebol português".