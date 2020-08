Confirmados mais 574 novos casos e 3 óbitos relacionados com o novo coronavírus em Itália

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 574 casos do novo coronavírus em Itália. No total já foram infetadas 252.809 pessoas no país desde o início da pandemia.

Foram ainda registados mais 3 óbitos desde ontem, elevando assim o número total de vítimas mortais relacionadas com a covid-19 para 35.234.

203.326 pessoas já foram dadas como recuperadas, das quais 403 nas últimas 24 horas. Neste momento, há 14.249 casos positivos ativos.

Existem ainda 771 pacientes hospitalizados (menos 15 nas últimas 24 horas), dos quais 56 se encontram em Unidades de Cuidados Intensivos.