França regista mais de dois mil casos diários pelo terceiro dia consecutivo

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 2.846 casos do novo coronavírus em França. Há três dias consecutivos que o número de casos diários no país é superior a dois mil. Desde o início da pandemia foram infetadas 212.211 pessoas no país.

Foram ainda registadas mais 18 vítimas mortais relacionados com a covid-19, elevando o número total de óbitos para 30.406. Existem atualmente 4.828 pessoas hospitalizadas, das quais 376 se encontram em unidades de cuidados intensivos.

As autoridades de saúde do país identificaram mais 27 focos nas últimas 24 horas. No total existem 241 focos ativos em França.