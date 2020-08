5 milhões de vouchers

Os vouchers para aquisição de manuais escolares gratuitos para o próximo ano letivo começaram a ser distribuídos esta quinta-feira para os anos em início de ciclo, ou seja, para o 1.º, 5.º, 7.º e 10.º anos. Só no primeiro dia em que ficaram disponíveis os vouchers para estes quatro anos, foram distribuídos mais de 700 mil, segundo as contas do Ministério da Educação.

Os encarregados de educação têm acesso aos manuais de forma gratuita se estiverem inscritos na plataforma MEGA e, a partir daí têm acesso aos vouchers e podem ver quais as livrarias ou papelarias aderentes para poderem fazer o levantamento dos manuais. Os «vouchers ficam disponíveis à medida que os dados dos alunos são exportados pelas escolas para a plataforma, tratando-se, por isso, de um processo evolutivo que resulta do trabalho de preparação do próximo ano letivo», explicou o Ministério tutelado por Tiago Brandão Rodrigues.

A plataforma MEGA está a funcionar desde 3 de agosto, dia em que começaram a ficar disponíveis os vouchers para os restantes anos de escolaridade. Entre o período de 3 de agosto e esta quinta-feira, foram disponibilizados cerca de cinco milhões de vouchers.