Ameaças racistas investigadas pela PJ

A Polícia Judiciária (PJ) já está a investigar os e-mails enviados pelo recém formado grupo neonazi autointitulado Nova Ordem de Avis - Resistência Nacional a dez ativistas, nesta terça-feira. Mamadou Ba, dirigente do SOS Racismo, e as deputadas Mariana Mortágua e Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda, e Joacine Katar-Moreira, deputada não inscrita, estão entre as pessoas que receberam ameaças.

«Informamos que foi atribuído um prazo de 48 horas para os dirigentes antifascistas e anti-racistas incluídos nesta lista, para rescindirem das suas funções políticas e deixarem o território português», lê-se no e-mail enviado.

O grupo intimou as três deputadas a abandonarem os cargos políticos e o país, dando-lhes um prazo de 48 horas, sob pena de serem «tomadas medidas contra estes dirigentes e os seus familiares, de forma a garantir a segurança do povo português».

Além disso, é referido no e-mail que agosto é o mês «do reerguer nacionalista».

O Ministério Público já confirmou a abertura de um inquérito às ameaças feitas a Mariana Mortágua, Beatriz Gomes Dias e Joacine Katar-Moreira. «Serão investigados todos os factos que vieram a público nos últimos dias», confirmou ao jornal i a PGR. Também o Bloco de Esquerda adiantou que vai apresentar duas queixas ao Ministério Público – uma por cada deputada do partido ameaçada.

Sobre os acontecimentos dos últimos dias, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu firmeza e «tolerância zero» para atos racistas e alertou que é preciso encarar este tipo de casos com «inteligência». «A nossa Constituição é muito clara e o direito penal também no combate ao racismo, prevendo o caráter criminoso das atuações que traduzem a violação do princípio que consta da Constituição, a recusa do racismo», disse o Presidente da República.

«Tem que se ser firme na condenação, respeitar a atuação do Ministério Público e estar atento em relação à instrumentalização e manipulação desses temas que tem sido noutros países uma forma de radicalizar a vida política e debilitar a democracia», acrescentou.

Em reação «às ameaças e chantagens por parte de organizações de extrema-direita neonazis», a Frente Unitária Antifascista anunciou a realização de duas manifestações – uma em Lisboa, no Largo Camões, e outra no Porto, na Avenida dos Aliados – este domingo às 15h00.

«Não temos medo, porque lutamos pelo que acreditamos: uma sociedade livre de opressões, totalitarismos, racismo e de discriminações», acrescentou a organização.