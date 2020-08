Vem aí uma semana decisiva para a covid-19

Nas últimas semanas, o país estava a caminhar no sentido descendente da curva, mas o número de novos casos aumentou esta semana, com mais de 300 infeções por covid-19. «Estávamos numa trajetória descendente e agora alinhámos com os outros países europeus que estavam em crescimento», como França e Espanha, avançou Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública.

Esta quinta-feira, por exemplo, registou-se o número mais alto de novos casos de infeção – 325. É preciso recuar até 16 de julho para encontrar um valor tão elevado. No entanto, esta sexta-feira os números voltaram a baixar, fixando-se nos 235 e duas mortes. «Positivo não é, preocupa-nos e importa reforçar as medidas de forma a que aquela trajetória descendente se continue a verificar», comenta Ricardo Mexia, acrescentando que, mesmo assim, «não é uma evolução muito consistente para soarem os sinais de alarme».

Face ao aumento de quinta-feira e posterior diminuição, o médico especialista em saúde pública defende que é preciso esperar pelos próximos dias, tendo sempre em conta que durante o fim de semana o número de casos diminuiu. A próxima semana «vai ser seguramente importante para nós percebermos qual é que vai ser a evolução», uma vez que o elevado número de infeções pode também estar influenciado pelos surtos identificados nos últimos dias nos lares.

Já a ministra da Saúde, Marta Temido, tem uma visão mais otimista da curva, apesar de alertar para o facto de ainda não ser «tecnicamente» certo que a primeira vaga de infeções já tenha terminado. Durante a habitual conferência de atualização do boletim epidemiológico, Marta Temido referiu que o país está «numa situação de estabilidade». «Há mais convívio e, portanto, infelizmente, mais risco», acrescentou, referindo ainda que nos últimos tempos se tem verificado uma média diária de 240 novos casos por dia.

A conferência foi também lugar para Marta Temido avançar uma «boa notícia»: «Até às 00h00 de ontem (quinta-feira) não existia nenhum utente covid-19 positivo nas nossas unidades da rede nacional de cuidados continuados e integrados».

Já sobre a nova regra implementada por Espanha, que proibiu a partir desta sexta-feira os cidadãos de fumarem nos espaços públicos em que não é possível manter a distância de segurança, Marta Temido explicou que não está para já em cima da mesa uma medida semelhante. No entanto, admitiu que a situação será avaliada de acordo com o contexto português.

AML continua em contingência

Durante a reunião do Conselho de Ministros, que aconteceu esta quinta-feira, ficou decidido que a Área Metropolitana de Lisboa (AML) se mantém em situação de contingência até ao final do mês de agosto. Relativamente aos espaços comerciais, ficou definido que na AML – onde tinham, até agora, de encerrar às 20h00 –, os horários passam a ser geridos pelo respetivo presidente da Câmara, «mediante parecer favorável da autoridade de saúde local e das forças de segurança», referiu o Governo em comunicado. Já no resto do país, os espaços comerciais já têm autorização para abrir antes das 10h00.

Um dia depois da reunião, a Associação de Marcas de Retalho e Restauração (AMRR) enviou uma carta aos 18 presidentes das câmaras municipais da AML, apelando ao alargamento dos horários dos espaços comerciais. Depois de três meses em que a faturação foi zero, a associação refere que «a recuperação tem sido muito difícil, com reduções, face ao período homólogo, a rondar os 40% no período da reabertura». «Em particular na AML os comerciantes têm enfrentado dois fatores muito condicionantes que leva a que a redução seja 12 pontos percentuais superior ao resto do país: A redução significativa do turismo e a restrição de horários», acrescentou a AMRR.

As mudanças definidas pelo Conselho de Ministros estendem-se também à esfera judicial, passando a existir «a possibilidade de utilização de meios de comunicação à distância para a prática de atos em todos os processos, urgentes e não urgentes, que corram termos nos julgados de paz».

Sobre as declarações de nascimento, caso o nascimento tenha ocorrido em território nacional, a apresentação do documento pode ser feita através da «utilização de meios de comunicação à distância».

Reino Unido continua a rejeitar Portugal

Todos os passageiros que chegam ao Reino Unido e cujo país de partida é Portugal vão continuar a ser obrigados a fazer quarentena. O Reino Unido esteve a rever a sua lista de isenção de quarentena e decidiu manter Portugal bem afastado desse lote.

No entanto, aos passageiros provenientes de França, Holanda, Malta, Mónaco, Aruba e das Ilhas Turcas e Caicos voltou a ser imposta a quarentena obrigatória. A partir de sábado, qualquer pessoa que queira voar a partir destes pontos terá de ficar em isolamento durante 14 dias. Esta medida já provocou, aliás, a compra antecipada de bilhetes para o Reino Unido. Tudo para evitar a quarentena. Um turista entrevistado pela BBC contou que gastou mais cerca de 885 euros em dois voos, uma vez que, se fosse depois de sábado, gastaria o tempo das suas duas semanas de férias a fazer quarentena.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, prometeu olhar novamente, esta sexta-feira, para as listas e para a evolução do número de casos de cada país, podendo esta ser a oportunidade para Portugal entrar no corredor aéreo do Reino Unido sem obrigatoriedade de quarentena. No passado sábado, fonte do governo britânico admitiu ao jornal The Sun que «Portugal fez muitos progressos». Ainda assim, «o processo de suspensão da quarentena é muito mais gradual, onde monitorizamos o progresso em semanas em vez de dias», acrescentou a mesma fonte.

Olhando para os números, Portugal é o único país excluído da chamada ‘lista segura’ do Reino Unido que regista um valor acumulado de casos, nos últimos 14 dias, abaixo da média da União Europeia. A média da União Europeia está nos 33,2 casos nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes, uma tendência crescente, e Portugal regista uma média de 26,1.