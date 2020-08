Festa do Avante! Jerónimo nega motivos financeiros

Defesa da Festa

“Não se faz a Festa para garantir um privilégio ou ganhos financeiros como caluniosamente se insinua”, declarou Jerónimo de Sousa, líder do PCP no sábado num jantar-comício em Vila Real de Santo António, numa altura em que se discutem as regras sanitárias da rentrée comunista, prevista para os dias 4,5 e 6 de setembro.

Aviso ao PS

Jerónimo de Sousa também lembrou que os socialistas fazem o discurso à esquerda, “ao mesmo tempo que dão seguimento e se preparam com o PSD crescentes entendimentos”.