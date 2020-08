Português de 20 anos morre afogado na Suiça

O afogamento ocorreu num lago em Réchi, no cantão do Valais, na Suíça.

Um jovem português, de 20 anos, morreu, este domingo, afogado num lago em Réchi, no cantão do Valais, na Suíça, de acordo com as autoridades locais, citadas pela TVI24.

O alerta foi registado às 15h30 por um amigo do jovem, que deixou de o ver depois deste ter dito que ia dar um mergulho.

Várias equipas de socorro estiveram no local e após uma hora e meia de buscas o corpo do jovem acabou por ser encontrado. Apesar dos esforços da equipa médica presente em tentar reanimar a vítima, este acabou por morrer, de acordo com um comunicado emitido pela Polícia Cantonal do Valais.

O Ministério Público abriu um inquérito para averiguar o que esteve na origem do afogamento do jovem.