Bancos emprestaram 420 milhões em junho

Os bancos emprestaram 420 milhões de euros em junho aos consumidores, de acordo com os dados divulgados pelo Banco de Portugal (BdP).

O crédito ao consumo aumentou cerca de 120 milhões de euros de maio para junho e a maior parte dessa subida deveu-se ao crédito automóvel (87 milhões de euros a mais). No total, os novos créditos aos consumidores para a compra de automóvel atingiram os 221 milhões de euros em junho (134 milhões de euros em maio).

Em comparação com o mesmo mês do ano passado, o volume do crédito automóvel está apenas 2,2% abaixo. Assim, o crédito automóvel representou 52,5% do total de crédito ao consumo concedido em Portugal em junho.

A categoria de outros créditos pessoais — que abrange, por exemplo, o financiamento para a aquisição de artigos para o lar, eletrodomésticos ou férias — foi destino de 139 milhões de euros. Já o crédito pessoal com finalidade educação, saúde, energias renováveis e locação financeira de equipamentos situou-se nos 4,9 milhões de euros.

No caso dos cartões de crédito também voltou a ocorrer uma recuperação nos níveis de concessão, com um total de 54,7 milhões de euros em junho.