Sobe para 42 o número de pessoas infetadas em Mora

Subiu para 42 o número de pessoas infetadas com covid-19 em Mora, no Alentejo, onde foi detetado um surto do novo vírus na semana passada, avançou a RTP3.

Depois de três pessoas terem testado positivo ao novo coronavírus, na semana passada, a autarquia decidiu testar todos os funcionários do município, efetivos do posto da GNR, bombeiros voluntários e ainda todos os habitantes de Mora.

A câmara ativou o Plano Municipal de Emergência para lidar com este surto e fechou, no início da semana passada, os serviços de atendimento ao público e outros equipamentos, como a Oficina da Criança, a Casa da Cultura, o Centro de Atividades de Tempos Livres e instalações desportivas.

Ao longo da última semana foram ainda fechados cafés, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais. A população foi ainda aconselhada a ficar em casa de modo a conter a propagação da doença.