Lisboa e Vale do Tejo regista o único óbito no país e o maior número de novos casos de covid-19

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais um óbito relacionado com a covid-19. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelado esta segunda-feira, o número de óbitos no país devido ao novo coronavírus, desde o início da pandemia, aumenta assim para 1.779. O único óbito relacionado com o novo vírus ocorreu na região de Lisboa e Vale do Tejo.

No que toca ao número de óbitos, 896 homens já morreram infetados com covid-19 e 883 mulheres. É, por uma larga escala, na faixa etária de pessoas com mais de 80 anos onde ocorreram a maioria dos óbitos no país - quase 700 vítimas mortais.

Nas últimas 24 horas foram ainda diagnosticados 132 novos casos, aumentando para 53.234 o total de casos confirmados. Dos novos casos, a região de Lisboa e Vale do Tejo foi onde ocorreu um maior registo: 66 dos novos casos positivos foram identificados nesta zona. No resto do país, a região Norte contabilizou mais 41 novas infeções, a zona Centro mais seis, Alentejo mais 13 e o Algarve mais cinco. Atualmente existem 12.655 casos ativos no país, mais 28 do que ontem.

Desde o início da pandemia já foram infetados 24.335 homens e 29.899 mulheres no país. A faixa etária onde se registaram mais casos foi entre os 40 e os 49 anos de idade, onde foram confirmados quase 5.000 casos. Por outro lado, foi entre os 0 e os 9 anos de idade foi ainda ocorreu um registo menor de casos de covid-19.

Segundo o boletim da DGS, foram dadas como recuperadas da doença mais 103 pessoas nas últimas 24 horas. No total, 39.800 pacientes já recuperaram.

Estão agora internados 336 doentes, mais onze do que o boletim de ontem, dos quais 39 se encontram em Unidades de Cuidados Intensivos.

Aguardam resultado laboratorial 1.263 pessoas e as autoridades de saúde têm sob vigilância 35.568 contactos. Há atualmente 12.621 casos ativos da doença.

Veja o boletim na íntegra aqui.