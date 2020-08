IKEA investe mais de três milhões para reduzir preços

Esta medida prolonga assim a estratégia que foi iniciada pela empresa no ano passado. Do total de produtos que serão alvo desta redução de preço, 43% são consideradas pela empresa como “soluções mais sustentáveis”.

A IKEA Portugal anunciou que vai voltar a reduzir os preços, desta vez a 220 artigos, num investimento que deverá ascender aos 3,3 milhões de euros.

Esta medida prolonga assim a estratégia que foi iniciada pela empresa no ano passado. Do total de produtos que serão alvo desta redução de preço, 43% são consideradas pela empresa como “soluções mais sustentáveis”.

“Num ano especialmente difícil para todos, a IKEA quer manter o seu foco em contribuir para que possamos ter acesso a soluções bonitas, sustentáveis e com qualidade nas nossas casas. Para isso, vamos continuar a nossa estratégia de redução de preços, agora em 220 artigos de todas as áreas da casa, com especial atenção nos produtos mais sustentáveis. Sabemos que a casa é mais importante que nunca. É nesse sentido que iremos continuar a trabalhar para oferecer soluções cada vez mais acessíveis e, assim possibilitar uma vida melhor em casa.” explica Michaela Quinlan, Diretora Comercial da IKEA Portugal.