Itália regista nova descida no número de casos de covid-19 diários

A Proteção Civil italiana anunciou, esta segunda-feira, que foram registados, nas últimas 24 horas, 320 novos casos de covid-19, elevando assim o total de infetados para 254.235.

No mesmo período de tempo foram registados mais quatro óbitos, elevando assim para 35.400 as vítimas mortais relacionadas com a covid-19.

Em comparação com os dias anteriores, foi registada uma descida no número de novos as infeções, já que ontem tinham sido registados 477 novos casos. No sábado, tinham sido reportados 629 novos casos

Foram dadas como recuperadas 182 pessoas. No total, já recuperaram da doença, no país, 203.968 pessoas.