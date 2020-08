Homem é detido depois de anunciar a venda de uma cura para a covid-19

Foram apreendidas 38 garrafas de plástico com diferentes quantidades de líquido, vendidas a 10 euros, dezenas de panfletos e uma bancada de venda em feira.

A GNR de Torre de Dona Chama, no concelho de Mirandela, deteve, no domingo, um homem por suspeitas de um crime de fraude sobre mercados depois de este “anunciar a venda de produtos para a cura da covid-19, entre outras doenças”.

"Durante uma ação de policiamento na feira da Bouça (Mirandela) os militares da Guarda verificaram que um feirante publicitava a venda de um produto para prevenir e curar as pessoas contra várias doenças, entre elas a covid-19", explicou fonte policial em comunicado enviado á agência Lusa.

Segundo a mesma fonte, a patrulha que operava no mercado em questão viu "várias garrafas, aparentemente reutilizadas, que estavam cheias com um líquido desconhecido, com rótulo improvisado, e publicitadas através de vários cartazes, dos quais se destacava a palavra covid-19".

Foram apreendidas 38 garrafas de plástico com diferentes quantidades de líquido, vendidas a 10 euros, dezenas de panfletos e uma bancada de venda em feira.

O homem, que tem 73 anos, foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Mirandela.