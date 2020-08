Todos os dias me deparo com e-mails que apago imediatamente, a oferecerem dinheiro, e a pedi-lo. De qualquer maneira, cheiram a aldrabice.

Mas como é que arranjam as nossas listas de e-mails? Serão as empresas de telecomunicações, como a Meo, a Vodafone, a Now, a NOS, etc.? Ou serão outras empresas especializadas? Para combater este inferno cada vez mais insuportável, porque não começar por perseguir as empresas que vendam os e-mails? E a seguir todas as outras, que pretendem aldrabar o cidadão comum?

Será possível termos algum governo que comece e trabalhar nestas coisas realmente úteis para o eleitorado? Eu agradecia muito, até porque já me chegam os e-mails que profissionalmente e pessoalmente me interessam.