Efemérides de 18 de agosto

1502 Foi descoberta há 618 anos a Ilha de Santa Helena (onde viria a morrer exilado Napoleão), no Atlântico Sul, por Estêvão da Gama, primo de Vasco da Gama, no regresso da Índia, vindo a ser ocupada pelos britânicos por alegada falta de colonização portuguesa.

1515 Chegaram há 605 anos os primeiro colonos portugueses a Timor-Leste.

1876 Numa grave crise financeira, os Bancos de Portugal, Ultramarino e Lusitano suspenderam há 144 anos os pagamentos, obrigando o Governo a decretar uma moratória de dois meses.

1892 Foi inaugurada há 128 anos a praça de toiros do Campo Pequeno, em Lisboa, recentemente remodelada, mais tarde falida a empresa que dela tomara conta, e passando a incluir um centro comercial e vários cinemas.

1920 O Congresso norte-americano atribuiu há 100 anos o voto às mulheres, com a aprovação da 19ª Emenda à Constituição.

1959 Nasceu há 61 anos a Sonae (Sociedade Nacional de Estratificados), sendo a escritura de constituição da empresa assinada no Porto pelo seu fundador e primeiro presidente, Afonso Pinto de Magalhães (dando lugar depois ao aparecimento de Belmiro de Azevedo, à frente de uma greve de engenheiros após o 25 de Abril, como o mais significativo capitalista do novo Regime).

1973 Cerca de duas dezenas de oficiais reuniram-se há 43 anos no Clube Militar de Bissau, contestando o Decreto-Lei 353/73, que permitia a entrada de milicianos no Quadro Permanente – no que foi considerado a génese do MFA que organizaria a Revolução de 25 de Abril de 1974.

1991 O colapso final da União Soviética deu-se há 29 anos, quando, numa tentativa de golpe de Estado, o Secretário-Geral do Partido Comunista da União Soviética, Mikhail Gorbachev, foi colocado sob prisão domiciliar durante as suas férias na Crimeia, e Ieltsin passou a comandar as forças anticomunistas no Parlamento russo.

2007 O jornal sueco Nerikes Allehanda publicou há 13 anos uma caricatura do profeta Maomé, gerando enorme vaga de protestos no mundo islâmico.