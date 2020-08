Sociedade

18 de agosto 2020

Mora. O surto que transformou um paraíso num deserto

Em maio, a grande preocupação no Alentejo era o verão. O calor chegou e os casos de infeção também. Mora está agora no centro das atenções com 42 pessoas infetadas. Quem lá vive, diz que antes do primeiro caso, a preocupação não era muita.