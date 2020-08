Kanye West partilha ideia polémica com os fãs: "Tive um visão... o Jesus Tok"

Kanye West partilhou mais uma ideia polémica nas redes sociais. O rapper diz querer criar uma versão cristã do Tik Tok. "Estava a ver o Tik Tok com a minha filha e, como pai cristão, fiquei afetado com muito do conteúdo, mas adoro a tecnologia", escreveu o artista na sua conta oficial de Twitter.

West diz que pretende criar uma versão do Tik Tok adaptada à comunidade cristã. "Tive um visão... o Jesus Tok", acrescentou."Oramos para que possa colaborar com o Tik Tok e criar uma versão cristã controlada que seja segura para as crianças e para o mundo em nome de Jesus", completou o artista.

A VISION JUST CAME TO ME... JESUS TOK I WAS WATCHING TIK TOK WITH MY DAUGHTER AND AS A CHRISTIAN FATHER I WAS DISTURBED BY A LOT OF THE CONTENT BUT I COMPLETELY LOVED THE TECHNOLOGY