Chuva forte coloca arquipélago dos Açores sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar da Atmosfera (IPMA) colocou, esta quarta-feira, todas as ilhas dos Açores sob aviso amarelo devido à chuva, que pode ser acompanhada por trovoada.

Depois de, esta segunda-feira, o IPMA ter emitido um aviso amarelo para o grupo ocidental, que vigorava entre as 17h00 de ontem e as 06h00 de hoje, também as ilhas das Flores e do Corvo vão estar sujeitas a "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoada" entre as 19h00 desta terça-feira (20h00 em Lisboa) e as 09h00 de quarta-feira.

Também o grupo central - Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira - será atingido pelo mesmo fenómeno entre as 08h00 e as 19h00 desta quarta-feira.

Em São Miguel e Santa Maria, o aviso amarelo está em vigor entre as 09h00 e as 12h00 de hoje.