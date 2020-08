Filha de Kurt Cobain gastou mais de nove milhões de euros da herança até aprender a administrar o dinheiro

"A minha relação com o dinheiro é diferente porque não o ganhei. É quase como receber um grande empréstimo do qual nunca me vou livrar".

Frances Bean Cobain, filha de Kurt Cobain, admitiu que gastou 11,2 milhões de dólares, mais de 9 milhões de euros, da herança que o pai lhe deixou, até aprender a administrar o dinheiro.

Em entrevista ao podcast RuPaul RuPaul What The Tee?, a filha do antigo vocalista dos Nirvana explicou teve uma vida de excessos até 2016, quando finalmente percebeu que a riqueza não era algo permanente.

“A única maneira que me ensinaram a viver foi em excesso, tipo, viver além das tuas possibilidades. Demorei a afastar-me disso e a perceber que não importa quanto dinheiro tu tens, ele não é permanente”, disse.

Apesar disso, Frances, de 28 anos, admite que continua a ter uma relação “estranha" com o dinheiro.

"A minha relação com o dinheiro é diferente porque não o ganhei. É quase como receber um grande empréstimo do qual nunca me vou livrar. Tenho uma relação quase estranha com ele ou culpa porque parece o dinheiro de alguém que nunca conheci, muito menos que trabalhei para ganhar”, acrescentou.