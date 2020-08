Melania Trump recusa dar a mão a Donald Trump e o momento torna-se viral | Vídeo

Melania e Donald Trump voltaram a ser protagonistas de mais um momento que se tornou viral na Internet, tudo porque a primeira-dama dos Estados Unidos foi filmada a recusar dar a mão ao marido por várias vezes.

O momento foi captado quando o casal descia de um avião à chegada a Maryland. Apesar da insistência do Presidente norte-americano, Melania não cede e mantém a sua mão a segurar o vestido.

O momento já foi partilhado milhares de vezes nas redes sociais, incluindo por algumas caras conhecidas, como foi o caso de Rihanna.

First Lady Melania Trump did not take President Trump's hand while walking down the steps from Air Force One along with their son, Barron.



