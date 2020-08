Bruxelas. SATA com luz verde para apoio de 133 milhões

Bruxelas decidiu, no entanto, abrir um inquérito para perceber se “certas medidas de apoio público tomadas por Portugal a favor da empresa estão em conformidade com as regras da UE em matéria de auxílios estatais a empresas em dificuldade”.

A Comissão Europeia aprovou 133 milhões de euros de auxílio estatal português à liquidez da transportadora aérea SATA. Bruxelas decidiu também abrir uma investigação sobre outras medidas de apoio público. “O auxílio permitirá à empresa cumprir as suas obrigações de serviço público, prestar serviços essenciais e assegurar a conectividade da região ultraperiférica dos Açores”, diz a Comissão Europeia, em comunicado.

O novo conselho de administração da transportadora açoriana, que tomou posse em janeiro, comprometeu-se a apresentar um plano estratégico e de negócios até ao final do primeiro trimestre do ano, mas a pandemia da covid-19 obrigou a uma reavaliação do documento.



Recorde-se que a SATA solicitou um auxílio ao Estado para “prover as necessidades de liquidez” até ao final deste ano, porque as medidas para “debelar os impactos da pandemia são insuficientes”.

"Este processo foi iniciado em 2020 pelo atual Conselho de Administração, com o objetivo de definir linhas de atuação operacionais, por forma a potenciar receita e a otimizar custos", salienta a companhia aérea, dizendo que a pandemia e "as consequentes medidas restritivas impostas ao setor da aviação com o intuito de conter a proliferação" do novo coronavírus "determinaram uma suspensão generalizada das atividades de aviação, condicionando o seu processo de transformação".